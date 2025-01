Mit einer erfrischenden Mischung aus Techno und Rap stellte Yung Yury 2023 mit seinem Hit “TABU.” die Musikwelt auf den Kopf. Als erster Musiker brachte er damit Techno-Deutschrap in die Charts und prägte ein ganzes Genre maßgeblich. Seine unverkennbaren Liedtexte, in denen er über die Liebe, das Leben und den Schmerz singt, beeindrucken seine Hörer nachhaltig. In seinen tiefsinnigen Texten bündelt er ungreifbare Emotionen, welche er durch einen Ohrwurm in das Gedächtnis seiner Fans prägt. Als Newcomer konnte er so seine erste Solo-Tour deutschlandweit ausverkaufen und die Gäste von seiner Bühnenpräsenz überzeugen. Darüber hinaus begeistert er regelmäßig Musikliebhaber auf seinen Club-Shows und Festival-Besuchen. Ferner beeindruckt Yung Yury durch seine starke Social-Media-Präsenz.