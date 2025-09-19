Sextape Tour 2025

Mit Sextape hat YUNGPALO sein bisher vielseitigstes und ambitioniertestes Projekt gedroppt. Am 19. September bringt das Bombaclart Basss-Member den Sound und die Energie seines Albums auf die Bühne der Stuttgarter Schräglage.

YUNGPALO kombiniert roughen Sound mit eingängigen Melodien, lotet neue Grenzen aus und liefert einen einzigartigen Vibe, der live noch mal eine ganz andere Intensität bekommt. Die Songs seines neuem Albums "Sextape" zeigen, wie sehr sich sein Sound weiterentwickelt hat – und genau das spürt man auch auf der Bühne. Wer den Hamburger Artist kennt, weiß: Seine Shows sind unberechenbar, mitreißend und immer für Überraschungen gut. Special Guests? Möglich. Energielevel? Hoch.