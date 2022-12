Yves Theiler Trio

Er hat sich seinen Platz in der europäischen Jazzszene erspielt – Yves Theiler, Jazz-, Improvisations- und Crossoverpianist aus Zürich.

Hauptfach Piano, Nebenfach Schlagzeug, seinen ersten Master absolvierte er an der Hochschule der Künste in Zürich, erforschte bei Richie Beirach in Leipzig neue Wege der Jazz-Harmonik und machte einen zweiten Master in Music Performance an der Jazzabteilung der Hochschule Luzern.

Im Bechstein Zentrum ist er mit seinem Trio zu Gast, eine Formation, mit der Theiler schon lange zusammenarbeitet. Die 2019 veröffentlichte CD „We“ erhielt begeisterte Kritiken: „Der Schweizer Yves Theiler reiht sich mit seinem Album ,We‘ in die Champions League des Jazz ein. Die Kunst seines Trios sprengt alle Grenzen“ (NZZ). Yves Theiler ist auch als Solopianist gefragt und spielt parallel in einer ganzen Reihe unterschiedlicher Formationen. Er ist aktiv im Züricher Zentrum für improvisierte Musik und hat „Popsongs für Klavier“ als Buch veröffentlicht. Sein Trio verspricht also einen im besten Sinne vielfarbigen Genuss. „Theilers Musik muss nicht mit intellektuellem Gestus auftrumpfen. Sie atmet und pulsiert, sie schimmert und schillert, glänzt und glüht“ (NZZ). Cool grooves & Odd meters!

Yves Theiler (p)

Luca Sisera (b)

Lukas Mantel (dr)