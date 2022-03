Yvonne Adhiambo Owuor - Das Meer der Libellen

Libellen wirken so vergänglich bleiben aber irgendwie am Leben. Die Migrationsgeschichte der Libellen beschreibt die weiteste Wanderung, die auf der Welt je stattgefunden hat.

Um zu schreiben, musste ich den Ort hinter mir lassen, der meine Geschichten inspiriert hat. Yvonne Adhiambo Owuor

Auf der Insel Pate, vor der Küste Kenias, lebt die eigensinnige Ayaana mit ihrer Mutter Munira. Als ein Matrose namens Muhidin in ihr Leben tritt, findet Ayaana etwas, wonach sie sich immer gesehnt hat: einen Vater. Doch als Ayaana erwachsen wird, muss sie mit einschneidenden Ereignissen zurechtkommen, die nicht nur sie selbst, sondern auch das Leben auf Pate tiefgreifend verändern: Fremde mit zweifelhafter Vergangenheit tauchen auf, religiöse Extremisten suchen Zuflucht auf der Insel, China streckt seine Fühler nach Afrika aus und mit einem Tsunami fordert die Natur ihren Tribut. So beschließt Ayaana, in der Ferne ihr Glück zu suchen und ein Studium in China zu beginnen. Yvonne Adhiambo Owuor wurde 1968 in Kenia geboren, lebt in Nairobi und gehört zu den führenden Stimmen afrikanischer Literaturen. In den letzten Jahren lebte sie als Fellow des Wissenschaftskollegs Berlin sowie als Stipendiatin des DAAD Künstlerprogramms in Berlin. 2019 war sie eine der drei Kurator:innen des internationalen Stuttgarter Festivals „MEMBRANE. African Literatures and Ideas“.

In Zusammenarbeit mit der Akademie Schloss Solitude und dem Institut français