Yvonne Weik „52 kleine & große Eskapaden am und um den Bodensee“

Stadtbibliothek Böckingen Kirchsteige 5, 74080 Heilbronn

Draußen unterwegs im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz: Ob wandern, radeln, paddeln oder in aller Ruhe die Natur genießen – für wenige Stunden, einen Tag oder ein Wochenende.

Die dauerhaft vom Fernweh geplagte Journalistin liebt das Abenteuer – ob am anderen Ende der Welt oder direkt vor ihrer Haustür. Der Bodensee, die Ferienregion ihrer Kindheit, hat es ihr dabei besonders angetan.

Kooperation: Volkshochschule und Stadtbibliothek Heilbronn

