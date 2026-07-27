Endlich verlässt die bekannte Band "Zärtlichkeiten mit Freunden" die staubigen, ausgetretenen Pfade mitteldeutscher Rockmusik und begibt sich vorsichtig herumstöckelnd auf neues Terrain.

Nach ungezählten Jahren, prall gefüllt mit Smash-Hits auf der E-Gitarre, wollen sich die beiden Grobmusiker – oder zumindest einer davon – neu erfinden. Und der andere muss mitmachen. Frischer Wind bläst durch die Band. Eine Nagelprobe für die Beziehung zwischen Mann und Musiker. Es riecht nach Strom und kalten Lötstellen im geborgten Synthesizer. Kommt und seht. Und bringt Euch etwas zum Lesen mit. Zum Beispiel die Bedienungsanleitung vom CASIO DG-7. Könnte nützlich sein.

Christoph Walther und Stefan Schramm sind das Duo "Zärtlichkeiten mit Freunden" aus dem sächsischen Riesa. Mehr als 20 Kleinkunst- und Comedypreise haben die selbsternannten Zuzweitunterhalter mit den Künstlernamen Ines Fleiwa und Cordula Zwischenfisch gesammelt. „Musik-Kasperett“ heißt ihr Genre, in dem sie mit feinsinnigem Humor, musikalischer Virtuosität und einer gehörigen Portion ostdeutscher Selbstironie den ganz normalen Wahnsinn des Alltags ebenso treffsicher zerlegen wie große gesellschaftliche Fragen. Wortwitz trifft auf absurden Dialog, präzise gesetzte Pointen auf liebevoll-verschrobene Figuren. Zärtlichkeiten mit Freunden spielen mit Erwartungen, brechen sie genüsslich und lassen ihr Publikum stets als Komplizen zurück. Nicht nur, wer in Osterburken das erste Programm vor Jahren gesehen hat, dürfte sich auf die zwei bundesweit bekannten Künstler freuen.