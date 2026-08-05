Alles muss, nichts kann.
„Alles muss, nichts kann!“ – endlich verlässt die bekannte Band „Zärtlichkeiten mit Freunden“ die
staubigen, ausgetretenen Pfade mitteldeutscher Rockmusik und begibt sich vorsichtig
herumstöckelnd auf neues Terrain. Nach ungezählten Jahren, prall gefüllt mit Smash-Hits auf der
E-Gitarre, wollen sich die beiden Grobmusiker, oder zumindest einer davon, neu erfinden. Und der
andere muss mitmachen. Frischer Wind bläst durch die Band. Eine Nagelprobe für die Beziehung
zwischen Mann und Musiker. Es riecht nach Strom und kalten Lötstellen im geborgten Synthesizer.
Kommt und seht. Und bringt Euch etwas zu Lesen mit. Zum Beispiel die Bedienungsanleitung vom
CASIO DG-7. Könnte nützlich sein.