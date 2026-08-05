Alles muss, nichts kann.

„Alles muss, nichts kann!“ – endlich verlässt die bekannte Band „Zärtlichkeiten mit Freunden“ die

staubigen, ausgetretenen Pfade mitteldeutscher Rockmusik und begibt sich vorsichtig

herumstöckelnd auf neues Terrain. Nach ungezählten Jahren, prall gefüllt mit Smash-Hits auf der

E-Gitarre, wollen sich die beiden Grobmusiker, oder zumindest einer davon, neu erfinden. Und der

andere muss mitmachen. Frischer Wind bläst durch die Band. Eine Nagelprobe für die Beziehung

zwischen Mann und Musiker. Es riecht nach Strom und kalten Lötstellen im geborgten Synthesizer.

Kommt und seht. Und bringt Euch etwas zu Lesen mit. Zum Beispiel die Bedienungsanleitung vom

CASIO DG-7. Könnte nützlich sein.