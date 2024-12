ZÉRAK (CD-Präsentation) & IVANHOE

ZÉRAK

Zérak – das ist Progressive Metal wie eine Naturgewalt. Die Songs der sechs Musiker aus Süddeutschland sprengen Genregrenzen und kreieren eindrucksvolle expressive Klangwelten. Der Sound von Zérak besticht durch virtuose Gitarren, unterlegt von warmem Fretless-Bass und treibenden, und zugleich filigranen Drums. Stimmungsvolle Keyboardsounds runden die Klangbilder ab. Die Ausnahmestimme von Sängerin Meike Fischer hält die komplexen Kompositionen mit eingängigen Gesangslinien und emotionalen Texten zusammen. Die Band geht auf die langjährige musikalische Zusammenarbeit der beiden Gitarristen Chris Frank und Uwe Saussele zurück. 2017 schrieben die beiden erste gemeinsame Kompositionen, in denen sie zahlreiche Einflüsse von Progressive Rock, Metal, über Jazz bis hin zu Klassik einfließen ließen. Bald holten sie weitere erfahrene Musiker mit ins Boot: Bassist Steffen Singler und Schlagzeuger Christopher Carapetyan; Keyboarder Christian Wick ergänzt das Ensemble seit 2018. An der Hammondorgel, am Klavier oder Mellotron verleiht er den Songs einen charakteristischen Vintage-Sound. Mit Alison Zick als Frontfrau wurde das Line-Up der Band vorerst komplettiert. 2020 veröffentlichte die Band ihr Erstlingswerk, die EP „Serac“. Die ausgefeilten Arrangements bestechen durch fast klassische Motivführung, komplexe Harmonik, harte Gitarrenwände sowie kontrastierende lyrische Abschnitte. Die Band produzierte ihr Debut komplett selbst. Um einen möglichst authentischen Sound zu kreieren, nahmen die Musiker Gesangsparts in Kirchen auf. Außerdem verzichteten sie weitestgehend auf Samples und setzten auf Instrumente wie historische Flügel, Geigen, analoge Synthesizer und Hammondorgel. Nachdem Alison Zick 2021 die Band verließ, fanden Zérak Anfang 2022 mit Meike Fischer schließlich eine Nachfolgerin, die der Aufgabe gewachsen war, die komplexen Arrangements und Songideen für das geplante Nachfolgewerk umzusetzen.

IVANHOE

Gegründet 1986 ist Ivanhoe eine der langlebigsten Progressive Metal Formationen Deutschlands, die seit ihrer ersten Veröffentlichung 1993 auch international bekannt ist. 8 Studioalben, die von verspielten, atmosphärischen Klängen bis hin zu düsteren, komplexen Metal-Riffs alle Ecken des Genres abdecken, haben die Band zu einem der deutschen Progmetal-Highlights gemacht. Ivanhoe absolvierten Europatourneen und Shows mit Queensryche, den Scorpions oder Nevermore und Iced Earth sowie Auftritte auf großen Festivals wie dem „Bang your Head“. Das aktuelle Lineup besteht aus Alex Koch (Vocals), Giovanni Soulas (Bass), Richie Seibel (Keys), Chris Lorey (Guitars) und Mathias Biehl (Drums). Ivanhoe haben ihr 9. Studioalbum „Healed by the Sun“ am 10. Mai 2024 über Massacre Records veröffentlicht.