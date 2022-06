ZÜBLIN Jazz-Night

Fola Dada lebt in Stuttgart und singt u.a. mit HATTLER, den Soul Diamonds oder als Gast-Solistin bei der SWR Big Band.

Vier Jahre hat sie sich Zeit genommen um Songs für ihr eigenes Album „Earth“ zu schreiben. Die Musik ist soulfull, urban, jazzy, aber auch elektronisch.

Nach zwei deutschsprachigen Alben mit der Band Dada, sind die Songs auf „Earth“ gegen den allgemeinen Trend in englisch geschrieben. Es widmet sich den Themen Identität, Herkunft, Heimat, Natur, Wurzeln und kommt darüber an das unvermeidliche Thema zwischenmenschliche Beziehungen.

Die passende Band hat sich im Stuttgarter Jazzclub BIX gefunden. Ulf Kleiner an den Tasten, Tommy Baldu am Schlagzeug, Joscha Glass am Bass und Joo Kraus an der Trompete. Ihre Musik lädt ein zum Leben.