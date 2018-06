Züblin-Kulturpreis Tanz 2018

Seit 2017 erweitert ZÜBLIN sein Kulturengagement und vergibt 2018 zum zweiten Mal den ZÜBLIN-Kulturpreis an Künstlerinnen und Künstler aus Baden-Württemberg, diesmal in der Kategorie „Tanz“. Kooperationspartner ist die TanzSzene Baden-Württemberg e. V.

Als Schirmherr engagiert sich Eric Gauthier.

Sechs Solistinnen, Solisten oder Tanz-Ensembles, in den zwei Kategorien „junge Profis“ und „ambitionierte Amateure“, wurden durch eine Jury ausgewählt und tanzen um Preisgelder in Höhe von 9.000 €. Der Tanz in seiner ganzen Vielfalt soll das Publikum im ZÜBLIN-Haus begeistern! Denn am Ende entscheiden Sie live per Stimmabgabe über die Platzierungen.

Hier finden Sie unseren Trailer als Vorgeschmack auf die Nominierten:https://www.youtube-nocookie.com/embed/X3F7yYKKlZs?rel=0

Die Nominierten im Detail:

In der Kategorie „Junge Profis“:PDA17 (Hip-Hop, Ballett, Folklore) von der Professional Dance Academy Stuttgart http://www.nycds.de,The Messengers (Hip Hop/Streetdance) aus Stuttgart http://www.facebook.com/themessengersdancecrew/Lilly Bendl (Contemporary) aus Heilbronn/Untergruppenbach http://www.facebook.com/Lilly-Bendl-1672091133032104/.

In der Kategorie „ambitionierte Amateure“:Los angeles flamencos (Flamenco) aus Stuttgart https://vimeo.com/261320346,Pauline Staiber & Jonathan Maier (Lateinamerikanische Tänze) aus Schwäbisch Gmünd & Stuttgart http://www.facebook.com/www.staiber.net/Jazzaret Dance Company (Contemporary) aus Karlsruhe http://www.facebook.com/Jazzaret/

Einen Sonderpreis „Gesamtkonzeption“ erhalten IMPALA (Contemporary) aus Freiburg http://www.jugendkunstparkour-freiburg.de/tanz.

Der Preis:

ZÜBLIN-Kulturpreis – Kultur trifft BauSeit rund 30 Jahren engagiert sich ZÜBLIN für die Kulturförderung in Baden-Württemberg und stellt die Unternehmenszentrale in Stuttgart-Möhringen als kulturelle Spielstätte für den „Sommer im ZÜBLIN-Haus“ zur Verfügung.