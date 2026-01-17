Zürcher Kammerorchester

Annäherung an ein Genie: Mit seiner Journey to Mozart unternahm Daniel Hope schon 2018 eine erste musikalische Abenteuerreise in den Mozart-Kosmos. Eine Klangwelt, die stets aufs Neue wert ist, erkundet und mit Leben gefüllt zu werden. „Seine Musik hat etwas Überirdisches, Unberührbares, nahezu Unerreichtes. Und dabei war er doch so menschlich.“, findet Hope. In seiner Neufassung der Journey to Mozart nähert sich der Geiger dem Salzburger Meister, indem er auch wieder dessen Zeitgenossen zu Wort kommen lässt: Neben berühmten Kollegen wie Joseph Haydn und Christoph Willibald Glück steht dieses Mal auch ein Violinkonzert des wohl außergewöhnlichsten Musikers der Mozart-Zeit auf dem Programm: Joseph Bologne, Sohn eines französischen Adeligen und eine Sklavin aus Guadeloupe, machte zur Zeit der französischen Revolution sowohl als Geigenvirtuose und Komponist, als auch als versierter Fechter in der Légion des Américains et du Midi Karriere.

Faszination Klassik - 4. Abend

Daniel Hope, Violine und Leitung

Mozart im Mittelpunkt

Mozart - Sinfonie D-Dur KV 196+121 (207a)

Mozart - Konzert für Violine und Orchester Nr.1 B-Dur KV 207

Gluck - Air de Furies, aus: Orphée et Eurydice Wq 41

Bologne - Konzert für Violine und Orchester A-Dur op. 5 Nr. 2

Haydn - Sinfonie f-Moll Hob.I:49 „La passione“