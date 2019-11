Zabel - von Aysel Yıldırım und Duygu Dalyanoğlu

»Zabel« ist das neueste Stück in der feministischen Theaterreihe der Kompanie BGST. Das 2018 mehrfach preisgekrönte Stück konzentriert sich auf das Leben der armenischen Autorin Zabel Yesayan (geb. 1878 in Üsküdar, Istanbul; gest. 1943 in Sibirien).

Sie war eine armenische Romanautorin, Dichterin und Übersetzerin. Sie war Zeitzeugin des Völkermords an den Armeniern in der Türkei und wurde Opfer der Stalinistischen Säuberungen in Russland. Die Geschichte wird erzählt mit Bezug auf ihre Werke Silihdari Bardeznerı (Gärten von Silihdar), Hokis Aksoryal (Meine Seele im Exil) und Averagnerunun Mech (In den Ruinen).

Autorinnen, Regisseurinnen, Schauspielerinnen, Gestalterinnen – Frauen bilden das künstlerische Team von »Zabel«.

Gastspiel von Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (Bosporus Schauspiel Ensemble, Istanbul)