ZAKUSKA & Bettina Pinkert

Wenn sich Klänge von der Adria über das Schwarze Meer bis in den Kaukasus mischen, entsteht ein musikalisches Mosaik, das bewegt – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Beim Balkan-Ball im Kulturhaus Schwanen wird diese Bewegung zur Einladung:

zum Lauschen, Tanzen, Staunen und Verbinden.

Mit ZAKUSKA kommt eine Formation nach Waiblingen, die seit über zehn Jahren mit großer Hingabe die musikalischen Schätze Südosteuropas pflegt – jenseits von Folklore-Klischees, mit handwerklicher Virtuosität und offenem Blick für die Vielfalt der Kulturen. Roma-Lieder, jüdische Klezmer-Melodien, ungarischer Csárdás, griechischer Syrtós, krumme Takte aus Bulgarien oder archaische Klänge aus Armenien – das Repertoire der drei Musiker:innen ist so reich wie die Geschichten, die ihre Instrumente erzählen. Katharina Wibmer (Geige, Trompetengeige), Frank Eisele (Akkordeon) und Daniel Kartmann (Tapan, Zimbalom, Darboukka) nehmen das Publikum mit auf eine klangliche Reise durch Regionen, in denen Musik seit Jahrhunderten Brücken baut – zwischen Völkern, Religionen und Lebensrealitäten.

Doch dieser Abend ist mehr als ein Konzert. Bettina Pinkert, Tänzerin und Tanzvermittlerin mit viel Erfahrung in der Community-Arbeit, führt durch den bewegten Teil des Programms. Sie macht deutlich: Tanzen kann politisch sein – als Form des Teilens, des Miteinander-Lernens und der Wertschätzung kultureller Ausdrucksformen.

Ihr Ansatz ist offen für alle – für Neugierige, die sich einfach mal ausprobieren wollen, ebenso wie für erfahrene Tänzer:innen. Gemeinsam werden einfache Kreistänze, temperamentvolle Schritte und rhythmische Wechsel erlebt, die nicht nur körperlich fordern, sondern auch zum Lachen, Schwitzen und Innehalten führen können.

Wer lieber zuschaut oder nur der Musik lauschen will, ist genauso willkommen. Der Abend ist bewusst offen gedacht – als Raum für Begegnung, musikalische Entdeckungen und körperliches Erleben.