Zakuska

Musik und Geschichten vom Balkan

bis

Theater hinterm Scheuerntor Am Marktplatz 4, 73655 Plüderhausen

Temperamentvoll und virtuos bieten die drei Vollblutmusiker die geheimnisvolle Musik Rumäniens dar. 

 Mühelos schwelgen sie in krummen Takten der mitreißenden Tanzmusik aus Serbien, Bulgarien und Armenien und entfalten hierbei ihren eigenen Stil in der Improvisation. Dabei kommen auch ungewohnte Instrumente, wie z.B. eine Trompetengeige, zum Einsatz. Aufgelockert wird das Programm durch derbe Schwänke und Lügengeschichten vom Balkan - unverwechselbar in ihrem Witz und beispielhaft in ihrer Botschaft vom friedlichen Zusammenleben der Völker.

Katharina Wibmer (Geige, Trompetengeige), Frank Eisele (Akkordeon), Daniel Kartmann (Tapan, Cimbalom, Darboukka)

Info

Theater hinterm Scheuerntor Am Marktplatz 4, 73655 Plüderhausen
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Zakuska - 2026-07-24 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Zakuska - 2026-07-24 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Zakuska - 2026-07-24 20:00:00 Outlook iCalendar - Zakuska - 2026-07-24 20:00:00 ical

Tags