Zam Helga & Alex Nagel

Der in Plüderhausen wohnende Zam Helga (Helga Pictures, Rauhfaser, Friends of Zulu) kann auf eine aufregende internationale Karriere zurückblicken.

2005 besann er sich auf seine Akustik-Wurzeln und steht als engagierter Songpoet vornehmlich allein auf der Bühne. "Ich habe diese Lieder für mich selbst als Leitfaden und Erinnerung geschrieben, damit ich den Weg nicht verliere in dieser zunehmend dunkler werdenden Zeit - Mögen sie als kleine Lichter leuchten."Axel Nagel, Gewinner des deutschen Rock-und-Pop-Preises 2019 in der Kategorie Singer Songwriter, ist seit Jahren mit seinem Solo-Programm auf deutschen Bühnen unterwegs. Neben Gitarre und Stimme hat er diverse andere Instrumente dabei, mit denen er die „Nebenschauplätze“ für seine deutschen Songs zu einer One-Man-Band zusammenloopt. Diese beiden Ausnahmemusiker stehen an diesem Abend gemeinsam auf der Plüderhäuser OpenAir-Bühne.