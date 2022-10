[ zamma ] genießen – Markgräfler Land, Weingut Schlumberger

Den Schwarzwald im Rücken, die Schweiz und Frankreich fest im Blick. Im äußersten Südwesten Deutschlands entstehen wiedererkennbare, qualitativ ehrliche Weine. Hier treffen die sattgrünen Tannengiganten des Schwarzwaldes auf grauen Kalk und cremefarbenen Löss. Markgräfler sind verwurzelt in der Region. Sie sprechen alemannisch und verstehen es einfach, gut zu leben. Hier, wo der Frühling früher kommt und der Sommer später geht, begegnet man lebensfroher Leichtigkeit ebenso wie Gewissenhaftigkeit und Umtriebigkeit.

Zu Gast im [ zamma ]: das Weingut Schlumberger aus Sulzburg-Laufen „Unsere Weine entstehen aus dem spannenden Zusammenspiel von Mensch und Natur. Dabei setzen wir in unseren Weinbergen auf eine naturnahe Bewirtschaftung, konsequente Ertragsreduzierung und selektive Handlese. Die so gewonnene Fülle an Aromen im Keller zu erhalten und zu sortentypischen Weinen mit einzigartigem Profil auszubauen, ist eine Kunst, die uns immer wieder Freude bereitet. Neben der fruchtigen Spezialität Huxelrebe, bieten wir in unserem Weingut vier völlig unterschiedliche Varianten Markgräfler Gutedel an. Bei den klassischen Burgundersorten lieben wir das Spiel mit eleganter Substanz und kräftiger Fülle.“

Mit dabei sind am Dienstag 25.10.von 19 bis 22 Uhr neben den Schlumbergers: FritzS & Friedel, Gut & edel und leckere Burgunder-WunderFür 64€ pro Person bekommt Ihr die Weinauswahl, kulinarische Begleitung, kompetente Moderation in stilvoller Umgebung. Anmeldungen unter: info@hofraum.com bis zum 14.10.22.