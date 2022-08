[ zamma ] genießen – Spanien: Land der Vielfalt

Von Barcelona bis Santiago und von Bilbao bis Malaga. Geprägt von viel Sonnenschein, Wind, Hügeln und natürlich dem Meer.

Diese bunte und vielfältige Landschaft bringt ein großes Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten, regionalen Spezialitäten und natürlich großartigen Weinen hervor. Dieses Land hat viel zu bieten. Theresa Schmidt, Sommelière bei Vioneers nimmt uns daher mit auf einen genussvollen Streifzug. Wir probieren frische Weißweine und Rotwein-Schwergewichte. Kulinarisch begleitet die Schmitte aus Fellbach-Schmiden mit modern interpretierten und frisch zubereiteten Tapas und würzigen Küchen-Klassikern den Abend. Gemeinsam nehmen wir Platz an langen Tafeln und genießen in authentischer spanischer Atmosphäre die Wein- und Speisenauswahl und kommen miteinander ins Gespräch.

Für 69€ pro Person bekommt Ihr eine Weinauswahl (5-6 Sorten), das begleitende Essen der Schmitte, Espresso, Wasser, die Moderation von Sommelière Theresa Schmidt und musikalische Untermalung des Abends in einem außergewöhnlichen Ambiente.

Teilnahme nur mit Anmeldung bis zum 12.09. und einer Bestätigung der Kulturscheune möglich.