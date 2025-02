Vortrag von Tilmann Landwehr In Kooperation mit der Energieagentur Rems-Murr keine Anmeldung erforderlich, kostenfrei

Beschreibung

Die Sonne scheint nicht nur – nein, sie arbeitet auch für einen, vorausgesetzt man investiert in eine Photovoltaik-Anlage (PV) oder in ein deutlich günstigeres Balkonkraftwerk. Wie genau diese Technik Strom aus der Strahlung der Sonne generiert, und welche Erträge dabei zu erwarten sind, darum geht es in dem Vortrag „Zapf die Sonne an: Solarstrom selbst produzieren“. Zu den weiteren Themen gehören unter anderem die Instandhaltung und Wartung, PV-Pflicht in Baden-Württemberg, Meldepflichten und die Vor- und Nachteile von Balkonkraftwerken.