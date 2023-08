ZaPPaloTT bei den Wolkenriesen

Ein fantastisches Abenteuer mit Zauberei, Clownerie, Schauspiel und Liedern, die ins Ohr gehen: ZaPPaloTT träumt jede Nacht vom Fliegen.

Nur am Tag will das nicht so ganz funktionieren. Tag ein und Tag aus grübelt er vor sich hin, wie er die Schwerkraft überlisten könnte. Nach einigen chaotischen Fehlversuchen geht ihm ein Licht auf. Er baut sich in seinem Werkraum ein echtes Luftschiff aus einer alten Badewanne. Dabei wird viel gezaubert, herumgealbert und gesungen. Und schließlich ist der große Tag gekommen und die Reise in die Luft beginnt. Der Kartenvorverkauf startet am 24. Juli 2023. Karten können bei der Stadtbücherei Ansbach, siehe Kontaktdaten, erworben werden.