Zar und Zimmermann - Eigenproduktion der Stadthalle Balingen

Eine Eigenproduktion der Stadthalle Balingen mit Johannes Fritsche, Philipp Nicklaus, Andrew Liefländer, Johanna Pommranz, Yusuke Matsumura, Liangliang Zhao, Lourenço Madeira de Medeiros und Jasmin Hoffmann, dem Balinger Opernchor, einem Tanzensemble und der arcademia sinfonica

Musikalische Leitung: Dietrich Schöller-Manno

Regie: Elisabeth Scharkin

Ein russischer Zar arbeitet für einige Zeit unerkannt als einfacher Bootsbauer in einer Schiffswerft: Was nach der wilden Idee eines phantasierenden Theaterdichters klingt, beruht doch auf einer historischen Begebenheit. Denn Ende des 17. Jahrhunderts arbeitete Zar Peter der Große tatsächlich unter dem Pseudonym Pjotr Michalow für einige Zeit in einer Schiffsfabrik im niederländischen Zaandam, um auf diese Weise die modernste Schiffsbautechnik zu studieren.

Der mit seinen revolutionären Ansichten bei den Zeitgenossen immer wieder aneckende Komponist Albert Lortzing (1801-1851) nahm diese ungewöhnliche Geschichte zur Vorlage seiner komischen Oper „Zar und Zimmermann“. In dem im Jahre 1837 uraufgeführten Werk, zu dem Lortzing sowohl Text als auch Musik beisteuerte, entspinnt sich um den unerkannten prominenten Werftarbeiter ein lustiges, bisweilen aber auch nachdenklich stimmendes Intrigenspiel.

Während der unbeholfene Bürgermeister der Stadt Zaandam den sich überschlagenden Ereignissen immer einen Schritt hinterher hinkt, muss der Zar nicht nur auf die Geheimhaltung seiner Identität, sondern auch auf die politischen Entwicklungen in seiner Heimat achten. Drei in der Stadt verweilende Gesandte verfolgen indes ganz eigene Pläne. Schließlich sieht sich Marie, die Nichte des Bürgermeisters, noch den Frauenphantasien einer von Männern dominierten Welt ausgesetzt.

In der hochtechnisierten Umgebung der niederländischen Schiffsfabrik kommt es auf diese Weise zu einem Zusammentreffen unterschiedlichster Pläne, Vorstellungen und Weltsichten. Über allem aber steht die Gleichzeitigkeit und Konkurrenz von Tradition und Moderne. Die Inszenierung begibt sich so in der komödiantischen Brechung von Lortzings Oper auch auf eine Spurensuche nach unseren eigenen Überzeugungen und Werthaltungen im Europa des 21. Jahrhunderts.

Unter der Regie von Elisabeth Scharkin wird ein hochklassig besetztes musikalisches Ensemble um Johanna Pommranz, Johannes Fritsche und Philipp Nicklaus gemeinsam mit dem Balinger Opernchor „Zar und Zimmermann“ in der Stadthalle Balingen zur Aufführung bringen. Die Vorführung richtet sich an alle Altersgruppen, insbesondere aber auch an ein junges Publikum, das in die Erarbeitung des Stückes wesentlich miteingebunden werden wird.