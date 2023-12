"Zart-Bitter-Schokolade" - Neujahrskonzert

Neujahrskonzert mit der Salon-Kommode Stuttgart

„Zart-Bitter-Schokolade“ wird das Motto dieses Konzertes mit der Salon-Kommode Stuttgart sein und wir wollen uns etwas aus unseren Alltags-Kümmernissen befreien und uns mit diesem Konzert das Neue Jahr gleich etwas versüßen und uns ein kurzweiliges Konzert lang mit einem „Verlängerten“ in ein Wiener Café-Haus setzen oder uns mit einer heißen Schokolade in wärmere Gefilde davonträumen. Mit von der Partie sind der Stehgeiger und „chef d`orchestre“ Tilo Nast, Musikerkollegen aus den Opernorchestern Stuttgart, Augsburg und München, sowie selbstverständlich Reinald Schwarz am Kontrabass und Klaus-Dieter Mayer, der Sänger und Conférencier des Ensembles.