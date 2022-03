Zartmann ist der neue Stern am Berliner Rap-Himmel, nun kommt er zum ersten Mal auf Tour. Diese Dates sollte sich niemand entgehen lassen, der auf freshe, neue Musik steht.

Im April 2022 präsentiert Zartmann sein Rap-Talent in Frankfurt, Berlin, Stuttgart und Hamburg.

Wer dachte, dass mit Pashanim, BHZ oder Kasimir1441 die Welle des neuen Berliner Raps vorbei ist, hat seine Rechnung ohne Zartmann gemacht. Bei ihm verbindet sich das lässige Selbstverständnis eines Hauptstadtjungen mit der Melancholie der Gegenwart. Irgendwo zwischen Rap, Indie und Pop macht es sich Zartmann bequem und prägt einen ganz eigenen Stil.

Besonders viel ist über den Newcomer noch nicht bekannt, aber bereits mit seiner ersten Single „2 Blocks“ sorgte Zartmann für Begeisterung. In den Strophen beschreibt er auf eindringliche Weise und mit klugen Worten die Einsamkeit in einer Gesellschaft, in der theoretisch alle vernetzt sind: „Du lebst zwar nur 2 Blocks entfernt, trotzdem seh‘ ich dich nicht mehr“, singt Zartmann mit einer ultimativ einprägsamen Stimme und beweist sein beeindruckendes Talent für große Pop-Momente. Seine zweite Single „Schon Witzig“ spielt mit den Widersprüchen in einer Gesellschaft, in der Erfolg und Absturz absurd nah nebeneinander liegen. Mit „Komm mit an die Bar“ zeigt er, dass er auch tanzbar kann. Zu jeder Zeit bleibt seine Musik zugänglich, die Texte tiefsinnig und emotional.