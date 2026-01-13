Mit seinem einzigartigen Sound, der mühelos zwischen Rap und Gesang wechselt, hat sich Zartmann längst einen Namen in der deutschen Musikszene gemacht. Spätestens seit seinem Hit „wie du manchmal fehlst“ feat. Ski Aggu und dem Erfolg seiner Debüt-EP „dafür bin ich frei“ (Platz 10 der deutschen Charts, über 140 Millionen Streams) gilt er als einer der spannendsten Newcomer des Landes. Erst kürzlich feierte er mit seiner Single „Tau mich auf“ nun auch seinen ersten Nummer-eins-Hit. Jetzt geht der Berliner Künstler den nächsten großen Schritt: Die Tour 2026 wird die bislang größte Tour seiner Karriere. Mit insgesamt 15 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreicht die Tour eine Gesamtkapazität von fast 80.000 Tickets – ein Meilenstein für den aufstrebenden Musiker. Erstmals bespielt Zartmann große Hallen wie die Porsche Arena in Stuttgart, die Sporthalle in Hamburg oder die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Damit setzt er ein klares Zeichen: Zartmann ist bereit für die nächste Stufe seiner Karriere und bringt seine packenden Großstadtgeschichten nun auf noch größere Bühnen. Nach der Ankündigung der „schönhauser EP“, auf der er mit Feature-Gästen wie Max Raabe neue musikalische Akzente setzt, ist die Vorfreude auf die kommende Tour riesig. Die neuen Songs verbinden tiefgehende Emotionen mit poetischen Spoken-Word-Elementen und schaffen einen einzigartigen Soundtrack zwischen Herzschmerz und Hoffnung. Auf der Bühne verwandelt Zartmann seine Songs in pure Emotion und nimmt seine Fans auf eine einzigartige Reise mit.