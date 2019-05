Zauber der Violinklassik

Bei diesem Konzert mit Marie Veronica Helling an der Violine und Jevgenia Vilk am Klavier werden Werke von J.S.Bach W.A.Mozart, N.Paganini, F.Waxman, H.Wieniawski und einigen anderen gespielt.

Marie Veronica Helling ist ein Ausnahmetalent aus dem Göppinger Umkreis. Sie besucht das Hohenstaufen-Gymnasium Göppingen und ist seit einigen Jahren Mitglied des Göppinger Jugend-sinfonieorchesters. 2005 wurde sie in eine Musikerfamilie in Stuttgart geboren. Seit ihrem fünften Lebensjahr spielt sie Violine und Klavier. Ihren ersten Violinunterricht erhielt sie bei ihrer Mutter.

Sie nahm teil bei Musikfestivals und Kursen und erhielt Unterricht bei bedeutenden Lehrern. Sie ist mehrfache erste Preisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ in der Wertung Solo und auch mit Kammermusikensembles. Seit dem Sommersemester 2018 ist sie an der Abteilung für Jungstudenten an der Musikhochschule Karlsruhe in der Violinklasse bei Prof. Laurent Breuninger.

Jevgenia Vilk studierte in Estland und in Schotland. Sie ist eine junge estländische Klavierlehrerin, Klavierbegleiterin und Konzertpianistin und arbeitet in Ulm.Sie gewann mehrere internationale Preise als Korrepetitorin und hat große Erfahrung auf pädagogischem Gebiet. Sie hat eine eigene Methodik des Klavierunterrichts erarbeitet in der sie stark die musikalische Improvisation einfließen läßt. Sie beteiligt sich auch gerne an Projekten, wobei verschiedene Künste integriert werden.