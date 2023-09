Zauberbühne: „Oma, schreit der Frieder!“

Tischfigurentheater nach dem Kinderbuch von Gudrun Mebs / Für Kinder ab 4 Jahren.

"Oma!" - schreit der Frieder und zupft an Omas Rock. "Oma, ich will jetzt mal was ganz Tolles mit dir machen." Frieders Oma ist zwar schon über 70, aber zu alt um Streiche zu machen, ist sie nicht. Nur nicht gleich und sofort, denn im Hause warten so viele andere Dinge, die erledigt werden müssen. Da wird ja wohl der "Bub Ungeduld" noch etwas warten können... Bei den drei Geschichten "In der Wüste", "Paket" und "Gespenster" werden die kleinen und großen Zuschauern ihren Spaß haben.

Die Zauberbühne ist ein1983 entstandenes Zauber- und Puppentheater. Christoph Frank, Heilerzieher, Erzieher und jahrelanger Leiter eines Kindergartens, arbeitet heute als freischaffender Künstler und Seminarleiter und ist Mitglied beim „Verband Deutsche Puppentheater" (VDP), beim „Magischen Zirkel Deutschland" (MZvD) und des Sektors Kunst der Internationalen Akademie der Wissenschaften (AIS) San Marino.