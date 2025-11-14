Zauberei und Comedy

Jürgen Metzger und Didi von Au alias Mamfred Zickzack mäandern zwischen ersthafter Zauberkunst und Entertainment der schwäbischen Art.

Jürgen Metzger ist Meister der Zauberkunst und proffessioneller Täuschung mit über 30 Jahren Erfahrung in Show und Business. ZauberKunst mit der Geschicklichkeit der Finger und der großen Kunst der Ablenkung, humorvoll präsentiert mit Wort und freinsinnigem Witz.dabei wird das Publikum und desssen Reaktionen mit in das Geschehen einbezogen, ohne dass "Lacher" auf Kosten der Zuschauer geht.Das Publikum erlebt eine unterhaltsame und persönliche Art der Zauberkunst auf sehr hohem Niveau.

Mamfred Zickzack, alias Dieter von Au und Clown Clip ist der geborene Humorist, der mit Comedyzauberei und clowneskene Einlagen, das Publikum zum lachen bringt bis das Zwergfell bebt. Mamfred muß einfach gerne haben.