Zauberer Maximus

Der Frühling wird magisch, denn Magier Maximus freut sich, wenn nach dem Winter endlich die Blumen wieder blühen!

Und wenn gerade keine blühen, dann kann er sich auch selbst herzaubern: eine Zauberblume! Doch mit ihr passieren ständig komische Sachen: Da fallen mal die Blüten ab oder der Stängel knickt um. So etwas darf doch einem Zauberer nicht passieren! Vielleicht reicht die Zauberenergie des Zauberers nicht aus und er benötigt die Hilfe des Publikums, um die Zauberblume wieder ganz zu zaubern. Kommt mit der Familie vorbei und findet es heraus! Zaubern, Lachen, Staunen und Mitmachen stehen dabei im Mittelpunkt. Kinder ab 4 Jahren schauen genauso wie die Erwachsenen mit staunenden Augen und offenen Mündern zu, wenn sich Gegenstände verwandeln oder aus dem Nichts erscheinen. Freut Euch auf einen spannenden Sonntagvormittag der besonderen Art, an den Ihr und Eure Familien sich noch lange erinnern werden.