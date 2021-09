Zaubergala 2021

Alle Jahre wieder ist die Zaubergala „Träumen, Staunen, Zaubern“ im franz.K in Reutlingen zu sehen. Nach dem Erfolg mit zwei Shows im vorigen Jahr gibt es dieses Jahr eine Neuauflage mit den erfolgreichsten Zauberkünstler:innen aus ganz Deutschland. Wie in den letzten Jahren wird die Show produziert und moderiert vom gebürtigen Reutlinger Nikolai Striebel.

Der erste Künstler kommt aus Bayern. Lukas Brandl hat seine Ausbildung an der Circusschule Codart in Rotterdam erhalten. Seine Zauberkunst beinhaltet akrobatische Elemente und Jonglage, wodurch sich eine neuartige Mischung ergibt. Sein Act „Alyate“ wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt bei den Süddeutschen Meisterschaften der Zauberkunst.

Ebenso prämierte Zauberkunst zeigen Jakob Mathias und Lucie Kuhn. Die beiden haben sogar schon bei den Weltmeisterschaften der Zauberkunst auf dem Sieger-Podest stehen dürfen. In Reutlingen stehen sie sowohl einzeln als auch gemeinsam auf der Bühne. Jakob wird unter anderem seine bekannte „Cola-Nummer“ zeigen, mit der er in den letzten Jahren auf der ganzen Welt zu sehen war.

Ein alter Bekannter ist Topas, der bereits vor einigen Jahren Teil der Zaubershow war. Der Zauberweltmeister verknüpft Stand-Up-Comedy und Musik, was seine Zauberkunst einzigartig macht. Für die Show im franz.K hat er etwas Besonderes vorbereitet, was deutschlandweit noch niemand gesehen hat.

Ein stetiges Mitglied der Show ist Jaana Felicitas. Die Tänzerin hat ihre Ausbildung an der "New York City Danceschool" in Stuttgart, dem "Broadway Dance Center" in New York City und dem "Studio Harmonic" in Paris absolviert. Jaana ist bekannt dafür Zauberei mit Tanz zu vereinen, was sie im franz.K zeigen wird.

Zusammengestellt wurde dieses Programm von dem jungen Reutlinger Zauberer Nikolai Striebel. Mit 11 Jahren fing er an, sich für die Zauberkunst zu begeistern. Diese Leidenschaft ließ ihn nicht mehr los. Er entwickelte eine eigene Zaubernummer, mit welchen er Deutscher Jugendmeister der Zauberkunst wurde. Weitere Erfolge führten ihn nach China, Korea und Kanada, wo er sein Publikum begeistern durfte. Wortgewandt und mit jugendlichem Charme führt er als Moderator durch das Programm.