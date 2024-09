Am 2. Oktober 2024 ist es soweit: Tauche ein in eine zauberhafte Welt voller Magie und Illusionen! Die Bühne des franz.K in Reutlingen wird im sechsten Jahr in Folge Schauplatz einer atemberaubenden Zaubergala. Nikolai Striebel hat vier besondere Künstler eingeladen, die ihre faszinierende Kunst präsentieren und einen unvergesslichen Abend für die ganze Familie bescheren.

Lucas Kaminski der Hamburger kommt mit einer ganz besondern Darbietung extra nach Reutlingen gereist, bei welcher Seifenblasen auf magische Weise ins Zentrum des Geschehen rücken. Mit Geschick und Kreativität lässt er die schillernden Blasen erscheinen und durch die Luft tanzen. Diese außergewöhnliche Performance sicherte ihm dieses Jahr bereits den dritten Platz bei den Europameisterschaften der Zauberkunst.

Monsieur Brezelberger …der Kugelblitz des Varietés. Die Symbiose aus David Copperfield und Michael Schanze. Wer Brezelberger schon mal erlebt hat, weiß um den schmalen Pfad zwischen genialer Zauberei und grandiosem Scheitern. Als echt unechter Franzose und Charmeur der alten Schule verliert Monsieur selbst bei riskantesten Experimenten nie die Contenance, höchstens seinen französischen Akzent.

Jaana Felicitas die gelernte zeitgenössische Bühnentänzerin und Magierin des Jahres war schon in den vergangenen Jahren immer wieder Teil der Show. Geprägt von Bewegung und spannenden Bildern, trat sie mit ihren Acts bei einer Reihe internationaler Festivals auf, war zu Gast in der amerikanischen TV-Sendung „Penn and Teller's Fool us“ und wurde 2022 zur Deutschen Meisterin der Zauberkunst gekürt. In Reutlingen präsentiert sie nun eine neue und auch neuartige Darbietung.

Zusammengestellt wurde das Programm von dem Reutlinger Zauberer Nikolai Striebel, der auch in diesem Jahr dafür sorgt, dass das Publikum einige Überraschungen erleben wird. Mit 11 Jahren fing er an, sich für die Zauberkunst zu begeistern. Diese Leidenschaft ließ ihn nicht mehr los. Er entwickelte seine eigene Show und wurde in diesem Jahr zum Europameister der Zauberkunst gekürt. Weitere Erfolge führten ihn nach China, Kanada und sogar Las Vegas, wo er sein Publikum begeistern durfte. Wortgewandt und mit jugendlichem Charme führt er als Moderator durch das Programm.