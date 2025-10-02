Träumen, Staunen, Zaubern mit Nikolai Striebel.

Am 2. Oktober 2025 ist es soweit: Tauche ein in eine zauberhafte Welt voller Magie und Illusionen! Die Bühne des franz.K in Reutlingen wird im siebten Jahr in Folge Schauplatz einer atemberaubenden Zaubergala. Nikolai Striebel hat vier besondere Künstler eingeladen, die ihre faszinierende Kunst präsentieren und einen unvergesslichen Abend für die ganze Familie bescheren.

Artem Shchukin der frischgebackene Vize-Weltmeister der Comedy-Zauberei bringt Tempo und Energie auf die Bühne. Bei ihm passieren Verwandlungen in Sekundenschnelle, Objekte beginnen zu schweben oder verschwinden spurlos. Artem vereint technisches Können mit einer modernen Show und überrascht immer wieder mit völlig neuen Ideen. Es ist fast unmöglich, bei ihm zu blinzeln, ohne etwas zu verpassen.

Rebecca Foyle ist eine international gefeierte Bühnen- und Varietékünstlerin. Besonders bekannt ist ihr atemberaubender LED-Act, der bereits auf den größten Bühnen der Welt für Begeisterung sorgte und diesen Herbst im FranzK zu sehen sein wird. Mit ihrer faszinierenden Bühnenpräsenz schafft Rebecca besondere Momente voller Staunen und Magie.

Taylor Morgan aus Großbritannien steht für Zauberkunst, die direkt ins Herz trifft. Mit seinem feinen britischen Humor und einem verschmitzten Lächeln zieht er die Zuschauer nicht nur mit seinen Tricks in den Bann, sondern auch mit seiner charmanten Art. Ob er Karten verschwinden lässt oder Gedanken liest – bei ihm weiß man nie, ob man gerade lacht oder vor Staunen den Mund offen hat.

Jaana Felicitas die gelernte zeitgenössische Bühnentänzerin und Magierin des Jahres war schon in den vergangenen Jahren immer wieder Teil der Show. Geprägt von Bewegung und spannenden Bildern, trat sie mit ihren Acts bei einer Reihe internationaler Festivals auf, war zu Gast in der amerikanischen TV-Sendung „Penn and Teller's Fool us“ und wurde 2022 zur Deutschen Meisterin der Zauberkunst gekürt.

Zusammengestellt wurde das Programm von dem Reutlinger Zauberer Nikolai Striebel, der auch in diesem Jahr dafür sorgt, dass das Publikum einige Überraschungen erleben wird. Mit 11 Jahren fing er an, sich für die Zauberkunst zu begeistern. Diese Leidenschaft ließ ihn nicht mehr los. Er entwickelte seine eigene Show und wurde in diesem Jahr zum Vize- Weltmeister der Zauberkunst gekürt. Wortgewandt und mit jugendlichem Charme führt er als Moderator durch das Programm.