Zauberhafte Zirkustage in der Seestraße

Es wird zauberhaft in der Seestraße - kleine und große Besucher erwartet ein buntes und abwechslungsreiches Zirkusprogramm auf dem Gelände des Samariterstift.

Am Donnerstag dürfen sich die Besucher auf eine Zaubershow mit Seifenblasenkunst freuen. Am Freitag heißt es dann „Manege frei!“ für den Zirkus Frankordi und den Streichelzoo.

Die Vorführungen beginnen jeweils um 15.30 Uhr.

Am zweiten Zirkustag findet außerdem ein kleiner Decken-Kinderflohmarkt statt – wer mit seiner Decke dabei sein möchte, kann sich unter vera.wolf@samariterstiftung.de gerne anmelden.

Für jede Menge Spaß sorgt an beiden tagen ein tolles Rahmenprogramm mit Glücksrad, Glitzer-Tattoos, Kinderschminken, verschiedenen Spielen, einer Bastelaktion und leckeren Waffeln.

Die Veranstaltung ist kostenfrei – wir freuen und auf viele kleine und große Besucher und zwei zauberhafte Zirkustage.