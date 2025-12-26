"Zauberkunst, Bier & Kulinarisches" in Distelhausen

Ein zauberhaftes Brauerei-Erlebnis mit Zauberkünstler Bernd Zehnter in Distelhausen.

Genießen Sie ein Drei-Gänge-Abendessen in zauberhafter Atmosphäre, bei dem Zauberkünstler Bernd Zehnter die Grenzen zwischen Realität und Magie verwischen lässt. Unser Biersommelier präsentiert die frische, zauberhafte Distelhäuser Braukunst. Freuen Sie sich auf die perfekte Symbiose aus unterschiedlichsten Gaumenfreuden, Bühnen- und Tisch-Zauberkunst sowie zauberhafter Distelhäuser Braukunst.

Sitzplätze, keine Platzreservierung!