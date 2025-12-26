"Zauberkunst, Bier & Kulinarisches" in Distelhausen

bis

Alte Füllerei Distelhäuser Brauerei Grünsfelder Straße 3, 97941 Tauberbischofsheim

Ein zauberhaftes Brauerei-Erlebnis mit Zauberkünstler Bernd Zehnter in Distelhausen.

Genießen Sie ein Drei-Gänge-Abendessen in zauberhafter Atmosphäre, bei dem Zauberkünstler Bernd Zehnter die Grenzen zwischen Realität und Magie verwischen lässt. Unser Biersommelier präsentiert die frische, zauberhafte Distelhäuser Braukunst. Freuen Sie sich auf die perfekte Symbiose aus unterschiedlichsten Gaumenfreuden, Bühnen- und Tisch-Zauberkunst sowie zauberhafter Distelhäuser Braukunst.

Sitzplätze, keine Platzreservierung!

Info

Alte Füllerei
Alte Füllerei Distelhäuser Brauerei Grünsfelder Straße 3, 97941 Tauberbischofsheim
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - "Zauberkunst, Bier & Kulinarisches" in Distelhausen - 2026-02-28 18:30:00 Google Yahoo Kalender - "Zauberkunst, Bier & Kulinarisches" in Distelhausen - 2026-02-28 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - "Zauberkunst, Bier & Kulinarisches" in Distelhausen - 2026-02-28 18:30:00 Outlook iCalendar - "Zauberkunst, Bier & Kulinarisches" in Distelhausen - 2026-02-28 18:30:00 ical

Tags