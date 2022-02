Zaubergala mit Enzo Paolo in der Alten Mälzerei

Der Zauberkünstler Enzo Paolo hat am 06.03.2022 gleich zwei Auftritte in der Alten Mälzerei. Die FAMILIEN-ZAUBERSHOW beginnt um 15:00 Uhr und bietet perfekte Unterhalt und für Jung und Alt. Am Abend findet um 19:00 Uhr die ZAUBER-GALA statt.

Alle Zauberfreunde kommen an diesem Tag auf ihre Kosten und können in der Alten Mälzerei eine atemberaubende Show erleben.

Enzo ist DER Zauber- und Varietékünstler im Heilbronner Raum. Er ist deutscher Vize-Meister und mehrfacher Weltrekordhalter.

30 Jahre Enzo Paolo, unter diesem Motto stehen die zwei Veranstaltungen am 06.03.2022. Die Familien-Zaubershow trägt den Titel „Wie der Hase in den Zylinder kam“. Knisternder Manegen-Duft liegt in der Luft, wenn Enzo Paolo, ein Tausendsassa der Zauberkunst, die Herzen der kleinen und großen Zuschauer höherschlagen lässt. Leuchtende Augen, atemlose Spannung und Lachen bis zum Umfallen. Dies alles verspricht Enzo Paolo und lässt damit den Zauber der Kindheit wieder auferstehen. Ein unvergessliches Erlebnis, das Spaß macht - hautnah und live! Das Beste aus 30 "wunder" baren Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Aus Anlass seines Bühnenjubiläums feiert er eine festliche Abendgala mit einer außergewöhnlichen Show aus ZauberKunst, Comedy und Sprechtheater. Enzo pur - das ist modernstes Entertainment, gepaart mit dem Varieté von heute. Enzo spielt dabei nach allen Regeln der Kunst mit den Zuschauern und präsentiert sich als vielseitiges Talent traditioneller Kleinkunst. ZauberKunst eben...

Tickets sind in der Alten Mälzerei und bei Enzo Paolo sowie an der Abendkasse zu erwerben.

Alle Eigenveranstaltungen der Alten Mälzerei finden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung statt.