Seit Jahren begeistert die Andrew Lloyd Webber Musical Gala Zuschauer in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, Italien, Norwegen, Schweden und Dänemark.

6 Gesangsolisten, 6 singenden und tanzenden Musicaldarsteller, allesamt direkt aus dem Londoner West End, nehmen die Zuschauer mit auf eine emotionale Berg- und Talfahrt der großen Gefühle. Ein Live-Orchester, farbenprächtige Kostüme und eine aufwendige Licht-und Multimedia -Technik machen diesen Abend zu einem einzigartigen Erlebnis. Wer kennt sie nicht, die Hits von Andrew Lloyd Webber? …Don’t Cry for me Argentina, Memory, Starlight Express, With One Look, Music of the Night... Die weltbekannten Auszüge aus Das Phantom der Oper, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard, Starlight Express, Aspects of Love, Song and Dance u.v.a. sind zusammengefasst in einer wunderbaren Show. Energiegeladen führt der amerikanische Startenor Tyrone Chambers in deutscher Sprache mit seiner charmanten Art durch das Programm. Rasante Tanzszenen wechseln sich ab mit großartig interpretierter Musik und stimmgewaltigem Gesang. Die schillernde Broadway-Show mit funkelnden Pailletten-Out-fits, hochkarätigen Sängern und vertrauten Melodien begeistert nicht nur die Fans, sondern auch die Zuschauer, die die Musik des Musical-Meisters ganz neu entdecken.