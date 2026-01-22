Zauberwelten

Zaubern ist ein Kinderspiel!

Taucht ein in eine Welt voller Wunder und Magie! Begebt euch mit dem jungen Nachwuchs-Zauberkünstler Christopher Ludwig auf eine zauberhafte Reise in magische Welten. Die etwa 45-minütige Show bietet für Jung und Alt, Groß und Klein verblüffende Momente und eignet sich bestens für einen Familienausflug.

Staunt darüber, wenn die kleinste Waschmaschine der Welt ihren Dienst verrichtet, oder die Gesetze der Schwerkraft einfach ausgehebelt werden. Doch nicht jedes Wunder scheint auf Anhieb zu klappen und genau dann kommt ihr Zuschauer ins Spiel und dürft mithelfen, dass das Kunststück auch richtig klappt.