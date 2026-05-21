Was hat ein »A« zu sagen und wie bewegt sich ein »U«? Was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen? Werden sie ein – schmerzliches – »AU«? Oder erschrecken sie – »UA!« – ihr Umfeld?

Eine Frau sammelt Zauberzeichen und untersucht in schwungvollen Episoden ihre ›Stimme‹. Noch ungebunden von den Büchern der Welt, frei und spontan, sind sie verblüffend beredt, ohne viele Worte zu machen.

Spielerisch lernen wir diese kleinen Charaktere kennen, die sich freuen und ärgern, zusammentun oder ablehnen, gemeinsam über sich hinauswachsen und dabei Sinn – oder auch Unsinn – ergeben. Das ABC: Wer es kennt, wird sich wundern, wem es neu ist, wird es unvergesslich. Allen aber wird die Lust geweckt auf eigene Erkundungen dieser zauberhaften Zeichen, die uns die Worte sichtbar machen.