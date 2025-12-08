Mit ihrer unverkennbaren Stimme bewegt sich ZAZ mühelos zwischen Chanson, Pop und Jazz. Am 8. Dezember kommt die Künstlerin, die es von den Straßen Montmartres auf die großen Bühnen der Welt geschafft hat, nach Ludwigsburg in die MHP-Arena.

Geboren am 1. Mai 1980 in Tours, zeigte sich Isabelle Geffroys musikalisches Talent früh: Mit sieben Jahren belegte sie in einem Radiowettbewerb den zweiten Platz. Später studierte sie Musik in Bordeaux und trat mit der Latin-Rockband Don Diego auf, die sie bis zu einem Festivalauftritt in Angoulême führte. Die Bühne wurde ihr Zuhause. Nach einer intensiven Zeit im Pariser Cabaret Les trois maillets, wo sie täglich bis zu fünf Stunden auftrat, nahm ihre Karriere Fahrt auf. Auf der Straße, im Künstlerviertel Montmartre, lernte sie den Produzenten Kerredine Soltani kennen – der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Gemeinsam schrieben sie „Je veux“, einen Song, der ihr Debütalbum „Zaz“ prägen sollte. 2010 veröffentlicht, stieg es in Frankreich auf Platz eins der Charts und wurde auch in Deutschland ein Hit.

Ihr musikalischer Erfolg ließ nicht nach. Zwei Echo-Nominierungen, der European Border Breakers Award und Live-Alben folgten. Sie erklomm buchstäblich neue Höhen, als sie 2012 mit zwei Musikern den Mont Blanc bestieg, um dort „Je veux“ unplugged zu spielen – ein symbolträchtiger Moment, der in einem von ZDF und Arte koproduzierten Film festgehalten wurde. Auch gesellschaftliches Engagement gehört zu ZAZ’ Leben: Sie unterstützt die von Pierre Rabhi gegründete Bewegung Colibri, die für ein nachhaltigeres Gesellschaftsmodell eintritt.

Mit Alben wie „Recto verso“ (2013), „Paris“ (2014) – einer Hommage an die Stadt der Liebe – und „Effet miroir“ (2018) bewies sie immer wieder ihre Vielseitigkeit. Nach einer dreijährigen Pause erschien 2021 ihr Album „Isa“. Nun steht ein neues Kapitel bevor: 2025 kehrt ZAZ auf die Bühne zurück. In Frankreich feiert sie ihr großes Comeback und präsentiert ihr neues Album. Die ersten Klänge sollen in den kommenden Wochen enthüllt werden – ein Vorgeschmack auf die Seele ihrer nächsten Tour. Zaz selbst sagt über ihre Musik: „Im Ausland sagt man mir oft, dass man mich zwar nicht versteht, aber meine Message trotzdem empfängt.“ Es ist diese Mischung aus Stimme, Energie und Emotion, die ihr Publikum weltweit berührt.