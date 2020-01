Zed Mitchell Band

Zed Mitchell liefert den "WOW"-Effekt

Er gilt als musikalischer Tausendsassa, als einer der besten Gitarristen in Europa, feiert seit Jahren internationale Erfolge und begeistert mit seiner außergewöhnlichen 5-Oktaven-Stimme: Die Rede ist von Bluesrocker Zed Mitchell.

Der Saitenmagier hat bereits für und mit großen nationalen und internationalen Stars, wie Udo Lindenberg, Phil Collins, Tina Turner, Natalie Cole, Pink Floyd … zusammengearbeitet.

Stolz ist er, sich mit seinem Gitarrenspiel auf dem Soundtrack des Blockbusters Indiana Jones verewigt oder auch als Support-Act mit seiner Band für Weltstars wie Joe Cocker, Santana und B.B. King gespielt zu haben.

Er setzt Maßstäbe und lädt zum Lauschen, Verweilen und Reflektieren ein. Grundehrlicher Blues trifft auf rockige Elemente, setzt stimmliche Höhepunkte und berauscht mit punktgenauen Soli an der Gitarre. Der Abend wird gespickt mit Überraschungen, dass das bunte Leben zwischen Oktaven wiedergibt und den Zuhörer von Anfang an auf eine melodische Herzensreise mitnimmt. Das Gefühl, das sofort beim Hören entsteht und einen am Ende des Abends entlässt, ist nur mit einem Wort zu beschreiben: WOW!

Die Musik aus der Feder von Zed Mitchell, das sind herzergreifende Songs, aus denen die Liebe zur Musik einem bereits in den ersten Tönen entgegenschlägt. Songs, die spirituell erscheinen, dabei aber tiefgründig sind. Die Ohren und Herzen öffnen, weil sie Entspannung, Spannung, Ruhe und Kurzweil versprühen. Man möchte sich der Musik und seinem Gefühl hingeben. Gesanglich konzentriert sich der Abend auf die faszinierende, tief warme Stimme von Zed Mitchell, der sein gesamtes Können und die Liebe zu seinem Handwerk auslebt.

Zed Mitchell gönnt der Seele, den Ohren und jeder Bühne eine WOW-Welle, die es unbedingt zu hören gilt. Dieser Abend wird Blues-Liebhaber sehr begeistern, wird neuen Menschen die Liebe zum Bluesrock näher bringen und geht vom Ohr direkt ins Herz!

Line-up Zed Mitchell:

Zed Mitchell - guitars, vocals

Todor Manojlovic - guitar, vocals

Peter Hensen - drums

Servet Isik - bass