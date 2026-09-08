Zed Mitchell Band

Zed Mitchell besitzt die Fähigkeit, jede Saite einer Gitarre mit einer persönlichen Note zu spielen. So lässt er sein Instrument mal rocken, dann virtuos klingen oder melancholische Klangteppiche weben.

Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Gitarrist, Sänger und Komponist zählt zu den bekanntesten und bedeutendsten Gitarristen in Europa. Er veredelte Plattenproduktionen von Weltstars und spielte auch Live mehrere Jahre auf der den Tourneen mit Focus, Deep Purple, Ian Gillian sowie Joe Cocker, Santana und B.B. King.

Der filigrane Saiten-Magier Zed Mitchell spielt in der Champions League der Gitarristen. Seine 5- Oktaven umfassende Stimme macht ihn zudem zu einem Sänger der Extraklasse. Von ihm selbst wurden über 20 Alben veröffentlicht. Seit 2007 ist Zed mit seiner eigenen Band in Deutschland, der Schweiz und in Österreich unterwegs. Sie spielen ausschließlich eigene Songs. Kompetent begleitet wird Zed von seinem Sohn Todor - der ebenfalls seine besten sechs Saiten zeigt und auch gesanglich zu überzeugen weiß. Bassist Servet Isik, bereichert die Rhytmusgruppe seit September 2019 und Schlagzeuger Dennis Schendzielorz ist seit Februar 2020 dabei. Die vier Vollblutmusiker ergänzen sich hervorragend gegenseitig.