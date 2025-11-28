Er gilt als musikalischer Tausendsassa, als einer der besten Gitarristen in Europa, feiert seit Jahren internationale Erfolge und begeistert mit seiner außergewöhnlichen 5-Oktaven-Stimme: Die Rede ist von Bluesrocker Zed Mitchell.

​Mit seinem am 7. September 2018 erschienenen Album „WOW“ liefert Zed Mitchell eines seiner besten Alben seiner Karriere. Das englischsprachige Bluesrock-Album setzt Maßstäbe und lädt zum Lauschen, Verweilen und Reflektieren ein. Grundehrlicher Blues trifft auf rockige Elemente, setzt stimmliche Höhepunkte und berauscht mit punktgenauen Soli an der Gitarre. Es ist ein Album, das gespickt ist mit Überraschungen, das das bunte Leben zwischen Oktaven wiedergibt und den Zuhörer von Anfang an auf eine melodische Herzensreise mitnimmt. Das Gefühl, das sofort beim Hören entsteht und einen am Ende des Albums entlässt, ist nur mit einem Wort zu beschreiben: WOW!