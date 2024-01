ZEHN - das Jubiläumskonzert des Projekt 100% MENSCH

ZEHN Jahre Projekt 100% MENSCH! ZEHN Jahre queere Bildung und Sichtbarkeit! ZEHN Künstler*innen in einem Konzert! PopStar Daniel Schuhmacher, Elektrodiva und Antirassismus-Aktivistin Malonda, Berliner Elektropopperin LiLA, Folksängerin Hanne Kah, Popchamäleon Keye Katcher, der russisch-ukrainische Popsänger und Aktivisten MKSM, Popsängerin Ela Querfeld, Entertainer und Sänger Shon Abram, Souldiva und Aktivistin Lili Sommerfeld sowie Nordstern, Sängerin und Aktivistin Annie Heger in der Moderation werden den clubCANN in einem gemeinsamen Konzert zum Beben bringen. Tickets gibt es im Solidarsystem ab 10 €!

Seit 2014 arbeitet das Projekt 100% MENSCH als queere Menschenrechtsorganisation für die queeren Communities. Mit zahlreichen Kampagnen, Veranstaltungen, Kundgebungen Ausstellungen und seinen Hymnen und Kampagnensongs hat sich das Projekt als feste Expertise der queeren Organisationen in Deutschland etabliert.