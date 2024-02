Drei sympathische bulgarische Omas sitzen in einem Dorf, als sie einen Anruf von Bulgarian Cartrader bekommen – er bittet seine „Bulgarian Grandma Media Group“ um Hilfe und im Anschluss sieht man, wie sie mit „Baba Yaga“-Vodoo die Promo-Trommel rühren: sei es eine Click Farm mit echten Hühnern, einem Eintopf mit eingelegten „Daumen Hoch“ und eingekochtem Foto von Harry Styles, oder einem magischen Hufeisen für den Esel namens „Algorithmus“.

Ob sie auch für die ausverkauften Shows der Tour 2023 oder die Nominierung für den renommierten Music Moves Europe Award verantwortlich waren – man weiß es nicht! So oder so ist es ein Einblick in die wundersame Welt eines der hottesten Indie Acts der letzten Jahre. Mit Hits wie Golden Rope oder LAB hat er es in diverse Jahrescharts (radioeins, FM4, FluxFM) geschafft und bei seinen Shows von Sofia bis Hollywood Fans in den Indie Bubbles der Welt gefunden.

Mit seiner „Motor Songs Tour“ geht er nun in die zweite Runde und kündigt 11 Shows im März an. Neue Musik gibt’s obendrauf, die es nun erstmals Live von dem gebürtigen Bulgaren und begnadeten Entertainer mit seinen zwei Lieblingsmechanikern zu bestaunen gibt und zum „Soft Moshpit“ einlädt!