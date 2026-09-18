Zehnjähriges Jubiläumskonzert der Schwäbischen Bläserphilharmonie

Die Schwäbische Bläserphilharmonie unter der Leitung von Dirigent Paul Jacot feiert ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem außergewöhnlichen Konzertprogramm, das Maßstäbe setzt.

Das international ausgezeichnete Orchester präsentiert Werke der sinfonischen Blasmusik und darüber hinaus, die höchste Anforderungen stellen und ein einmaliges Konzerterlebnis versprechen.

Freuen Sie sich auf bekannte Werke unter anderem von Paul Hindemith, Florent Schmitt, John Williams und Dmitri Shostakovich.