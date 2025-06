"Zeichen aus dem Nichts" Bilderzyklus zur Symbolik des hebräischen Alphabets

Gezeigt wird der 22-teilige Bilderzyklus zur Symbolik des hebräischen Alphabets von 1969.

Die Originale wurden 1979/80 als Siebdrucke auf Bütten in einer limitierten Edition verlegt und im deutschsprachigen Raum wie auch in Israel in Ausstellungen gezeigt. Die einzelnen Drucke wie auch die Kassette „Zeichen aus dem Nichts“ sind in der Ausstellung zu erwerben.

Einführung: Dr. Armin Panter

Dr. Dorothea Franck wird ihre Sicht auf den Bilderzyklus zum hebräischen Alphabet als Sprachwissenschaftlerin in Form eines Vortrags am Sonntag, 20. Juli geben.