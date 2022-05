Anlässlich der Ausstellung Vom Verrinnen. Zeitkonzepte der Gegenwartskunst bietet das Kunstmuseum Reutlingen | konkret wieder einen achtwöchigen Zeichenkurs an: Ab dem 6. Mai immer freitags von 17:30 bis 19:30 Uhr.

In Kooperation mit der Volkshochschule Reutlingen und geleitet von Vitaly Medvedovsky beschäftigt sich der Kurs bildnerisch mit dem Thema Zeit und den verschiedenen künstlerischen Positionen in der Ausstellung. Ihren Vorstellungen und Ihrem Machen sind keine zeichnerischen Grenzen gesetzt. Die Umsetzung von Ideen wird durch Materialien verwirklicht, die die Teilnehmer*innen selbst mitbringen.

Vitaly Medvedovsky wurde 1981 in Charkiw, Ukraine geboren und ist 1998 nach Kanada umgezogen, wo er 2000–2004 an der OCAD Universität in Toronto sowie 2007–2010 an der Concordia Universität in Montreal Malerei studierte. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, und seine Arbeiten wurden in Einzel- und Gruppenausstellungen in Kanada und Deutschland gezeigt. Vitaly Medvedovsky lebt und arbeitet in Tübingen.

Termine: 6. | 13. | 20. Mai, 3. | 10. | 24. Juni und 1. | 8. Juli, jeweils 17:30–19:30 Uhr

Aufgrund der begrenzte Teilnehmer*innenzahl ist eine Anmeldung unter stefanie.kogler-heimburger@reutlingen.de erforderlich.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der gegebenen Hygienevorschriften der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch HIER über die tagesaktuellen Vorgaben.