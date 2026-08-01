Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs – LIVE

**2024 war ein großes Jahr für Fußball-Deutschland.** Die Europameisterschaft im eigenen Land hat Fans im ganzen Land bewegt – und auch 2025 steht ganz im Zeichen des runden Leders.

Denn Arnd Zeigler tourt weiterhin mit seinem gefeierten dritten Bühnenprogramm „Immer Glück ist Können“ durch die Republik. Die Premiere der neuen Show fand im September 2024 statt – mit überwältigender Resonanz. Kein Wunder: Der Titel ist Programm. Nach über 200 Live-Auftritten darf man mit Fug und Recht sagen – das ist nicht nur Glück, da steckt auch Können dahinter.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus Humor, Leidenschaft und Fußballverstand bietet Arnd Zeigler erneut unvergessliche Fußballabende. Wer seine Kultsendung “Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ kennt, weiß, was ihn erwartet: Kultige Sprüche, skurrile Typen, haarsträubende Kacktore und jede Menge Liebe zum Spiel. Die Show geht dabei weit über reine Fußballanekdoten hinaus. Arnd Zeigler will der Faszination Fußball auf den Grund gehen – in einer Zeit, in der Kommerz und Komplexität zunehmen, das Regelwerk immer undurchsichtiger wird und am Ende doch oft die Bayern gewinnen. Aber, so Zeigler: „Mit dem Fußball ist es wie mit Darth Vader – es steckt noch viel Gutes in ihm.“