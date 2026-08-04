2026: Ein weiteres großes Jahr für Fußballfans – und für alle, die noch entdecken wollen, wie emotional, absurd und mitunter komisch dieses Spiel sein kann, gerade im Jahr der Fußball-WM.

Arnd Zeigler ist mit seinem dritten Bühnenprogramm „Immer Glück ist Können“ auf Tour und bringt damit erneut seine wunderbare Fußballwelt auf die Bühne. Nach der gefeierten Premiere im Herbst 2024 und zahlreichen ausverkauften Shows geht es in diesem Jahr nahtlos weiter. Zeigler kombiniert in seiner Live-Show Humor, Archivperlen, Kuriositäten und persönliche Anekdoten zu einem Fußballabend der besonderen Art – so, wie wir es aus seiner TV-Sendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs kennen. „Immer Glück ist Können“ – und nach über 300 Live-Shows können wir uns alle sicher sein: Das ist nicht nur Glück, da ist auch viel Können im Spiel.