Chakra-Meditation.

Mit der Chakra-Meditation findest Du heraus, wo genau sich eventuell Blockaden gebildet haben und kannst sie gezielt lösen. Die Lebensenergie durchströmt Deinen Körper so wieder kraftvoll und ganz neue Bereiche der Wahrnehmung können sich Dir öffnen. Ebenfalls erfahren wir mit der Chakra-Meditation eine Verbesserung im Umgang mit unseren Beziehungen, unserer Klarheit und unserer Konzentration.

Unter dem Motto "Relaxed in den Frühling" findet am Mittwoch, 19. März von 18:30 - 19:30 Uhr im Kurhaus -Gartensaal der Yogakurs in der neuen Reihe "Zeit für Dich" des Instituts für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness statt.