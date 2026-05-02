Zeit für ein Ehrenamt? – Ehrenamtsbörse für den Stadt- und Landkreis

Unsere Stadt und unsere Gesellschaft brauchen Menschen, die auch nach dem Berufsleben ihre Erfahrungen einbringen, die Verantwortung für sich und andere übernehmen, die sich sozial, kulturell oder ökologisch engagieren.

Wer für den Ruhestand sinnvolle, erfüllende Betätigungsfelder sucht, kann bei der Ehrenamtsbörse neue Impulse bekommen: Anbieter:innen und Interessierte aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn kommen zusammen. Initiativen, Vereine und Gruppen sind eingeladen, sich zu präsentieren. Interessierte können sich informieren, die Erfahrungen anderer Ehrenamtlicher erfragen und verschiedenste Arbeitsfelder kennenlernen.