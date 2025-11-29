Zeit zum Atmen - Vortrag von Alexander Huber

Beschreibung:

„Zeit zum Atmen“

Öffentlicher Festvortrag von Extrembergsteiger Alexander Huber zum hundertjährigen Bestehen der Alpenvereinssektion Geislingen/Steige

Der Alpinismus hat für uns Menschen das Bild der Berge verändert. Wurden früher die Berge als lebensfeindlich und bedrohlich wahrgenommen, so rückt heute der Alpinismus diese steile Welt in ein anderes Licht: die Berge als Ort der Selbstfindung und der Reflexion, wo man noch die Zeit zum Atmen findet.

In seinem Vortrag zeigt Alexander Huber extremes Freiklettern in den Alpen, auf Sardinien sowie in Kälte und dünner Luft an den wilden, hohen Bergen des Karakorum. Die unglaublichen Bilder, arrangiert mit faszinierenden Filmsequenzen und steiler Musik sind ein Erlebnis der besonderen Art.

Die Passion Berg steht dabei als Metapher für das Leben: Zeit zum Atmen - denn es ist nicht der Berg, den man bezwingt, sondern immer nur das eigene Ich!

Veranstalter: DAV Sektion Geislingen/Steige